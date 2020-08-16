Илья Шкурин: ЦСКА хорошо начал сезон и уверенно двигается дальше

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин поделился эмоциями после победы над «Тамбовом».

«Это был долгожданный гол, я очень рад забить в таком тяжелом матче. ЦСКА хорошо начал сезон, одержал две победы и уверенно двигается дальше», — сказал нападающий в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, вчера ЦСКА обыграл «Тамбов» в матче второго тура РПЛ со счетом 2:1. Победный гол в этом матче на 55-й минуте забил Шкурин. Белорусский нападающий открыл счет забитым мячам в составе московского клуба.

В двух стартовых турах ЦСКА одержал две победы. Красно-синие набрали шесть очков и вместе с «Зенитом» и «Локомотивом» возглавили турнирную таблицу.

Сине-бело-голубые станут следующим соперником армейцев. Встреча третьего тура состоится в Санкт-Петербурге 19 августа.