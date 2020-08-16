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16 августа 13:32
автор: Артур Гичунцев

Абидаль может покинуть «Барселону» 17 августа

В клубе недовольны его работой.

Французский функционер Эрик Абидаль рискует потерять должность спортивного директора «Барселоны».

Как сообщает Mundo Deportivo, 17 августа клуб проведет заседание по итогам сезона, в ходе которого также поднимут вопрос о работе Абидаля.

Отмечается, что некоторые представителя сине-гранатовых хотят его увольнения. Они уверены, что француз допустил ряд трансферных ошибок, которые привели к текущему положению.

Напомним, в минувшем сезоне «Барселона» не выиграла ни одного трофея, а выступление в Лиге чемпионов завершилось разгромным поражением от «Баварии» со счетом 2:8.

источник: «Советский спорт»
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