Абидаль может покинуть «Барселону» 17 августа

Французский функционер Эрик Абидаль рискует потерять должность спортивного директора «Барселоны».

Как сообщает Mundo Deportivo, 17 августа клуб проведет заседание по итогам сезона, в ходе которого также поднимут вопрос о работе Абидаля.

Отмечается, что некоторые представителя сине-гранатовых хотят его увольнения. Они уверены, что француз допустил ряд трансферных ошибок, которые привели к текущему положению.

Напомним, в минувшем сезоне «Барселона» не выиграла ни одного трофея, а выступление в Лиге чемпионов завершилось разгромным поражением от «Баварии» со счетом 2:8.