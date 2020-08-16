Кенто Хашимото: Я был впечатлен баннером фанатов (фото)

Полузащитник «Ростова» Кенто Хашимото поблагодарил болельщиков за персональную поддержку в домашнем матче против «Зенита».

«Я был впечатлен баннером фанатов и аплодисментами. Счастлив быть частью этой семьи. Спасибо вам большое! Я сделаю все для этой команды!» - цитирует японца пресс-служба ростовчан.

⚽️ Кенто Хашимото о поддержке во вчерашнем матче:



«Я был впечатлён баннером фанатов и аплодисментами. Счастлив быть частью этой семьи. Спасибо вам большое! Я сделаю все для этой команды!» #МыРостов #РПЛ #Хашимото pic.twitter.com/stNYoWV13N — Football Club Rostov (@rostovfc) August 16, 2020

Напомним, «Ростов» проиграл «Зениту» во втором туре РПЛ со счетом 0:2. Хашимото в этой игре вышел на замену на 74-й минуте.