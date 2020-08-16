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16 августа 14:35
автор: Юрий Нечаев

Кенто Хашимото: Я был впечатлен баннером фанатов (фото)

«Ростов» на своем поле проиграл «Зениту».

Полузащитник «Ростова» Кенто Хашимото поблагодарил болельщиков за персональную поддержку в домашнем матче против «Зенита».

«Я был впечатлен баннером фанатов и аплодисментами. Счастлив быть частью этой семьи. Спасибо вам большое! Я сделаю все для этой команды!» - цитирует японца пресс-служба ростовчан.

Напомним, «Ростов» проиграл «Зениту» во втором туре РПЛ со счетом 0:2. Хашимото в этой игре вышел на замену на 74-й минуте.

После двух сыгранных матчей ростовчане набрали три очка и занимают седьмое место в турнирной таблице. В третьем туре «Ростов» сыграет в гостях против «Динамо». Встреча состоится 19 августа.

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