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16 августа 17:41
автор: Виктор Шарафудинов

Комиссия РФС: Судья Иванов правильно не назначил пенальти в матче «Рубин» – «Локомотив» (видео)

Эксперты рассмотрели падение форварда казанцев Ивана Игнатьева после контакта с вратарем железнодорожников Гилерме.

Официальный сайт РФС опубликовал итоги заседания Экспертно-судейской комиссии по поводу матча первого тура чемпионата России «Рубин» – «Локомотив».

Особое внимание было уделено эпизоду на 24-й минуте, когда нападающий хозяев Иван Игнатьев упал в штрафной «Локомотива» после контакта с голкипером московской команды Гилерме. Ростовский арбитр Сергей Иванов пенальти не назначил, и в итоге «Рубин» уступил со счетом 0:2.

Вот, что сказано в заявлении ЭСК:

«После длительных обсуждений и дискуссий Экспертно-судейская комиссия при Президенте РФС на основании учебных материалов и рекомендаций УЕФА и РФС приняла решение, что решение арбитра Сергея Иванова верно и вмешательство VAR не было возможно по изложенным ниже мотивам.

1. Атакующий игрок ФК «Рубин» Иван Игнатьев получает мяч, находясь в правильной позиции с точки зрения положения «вне игры»;

2. Между игроком ФК «Рубин» Иваном Игнатьевым и защитником «Локомотива» Мацеем Рыбусом происходит небольшой контакт, инициатором которого является защитник, но данный контакт является незначительным и недостаточным для падения футболиста, несмотря на его высокую скорость бега.

3. В продолжение эпизода вратарь ФК «Локомотив» пытается дотянуться до мяча, по которому нападающим нанесен удар вскользь, и сталкивается с футболистом «Рубина» Игнатьевым, который после удара падает по направлению вратаря «Локомотива».

Экспертно-судейская комиссия после обсуждения эпизода приняла решение, что задержка или толчок подобного рода и интенсивности не может являться основанием для назначения 11-метрового удара и удаления защитника.

В соответствии с рекомендациями, данными Департаментом судейства РФС на учебно-тренировочных сборах, незначительный контакт не является основанием для фиксирования нарушения.

Нарушение «Задержка» имеет место только в том случае, когда контакт игрока с телом или экипировкой соперника препятствует движению соперника.

Таким образом, комиссия расценивает данный спорный эпизод как два отдельных единоборства и рассматривает их последовательно на предмет наличия нарушения Правил игры в действиях футболистов обеих команд.

Столкновение нападающего с вратарем после попытки нанести удар по мячу не несет в себе нарушения со стороны вратаря. Вратарь стремился сыграть в мяч в прыжке, что нормально для вратаря, и имел возможность сделать это, но не дотянулся до мяча в результате контакта бедра игрока со своим лицом. Комиссия считает, что судья в таком эпизоде должен продолжить игру».

источник: РФС
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