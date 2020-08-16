«Оренбург» сыграл вничью с «Текстильщиком», впервые потеряв очки в первенстве ФНЛ

Встреча прошла на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 1:1. В составе оренбургской команды голом отметился Савелий Козлов (90-я минута), у клуба из Иваново отличился Хызыр Аппаев (90+5).

После этой игры «Оренбург» набрал десять очков и продолжает занимает первую строчку в турнирной таблице первенства, «Текстильщик» с шестью очками расположился на десятом месте.

В следующем туре «Оренбург» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», а «Текстильщик» встретится на своем поле с «Енисеем».

ФНЛ

4-й тур

«Оренбург» (Оренбург) – «Текстильщик» (Иваново) – 1:1 (0:0)

Голы: Козлов, 90+1 – Аппаев, 90+5.