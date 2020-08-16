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16 августа 17:56

«Оренбург» сыграл вничью с «Текстильщиком», впервые потеряв очки в первенстве ФНЛ

Футболисты «Оренбурга» не смогли обыграть «Текстильщик» в домашнем матче 4-го тура первенства ФНЛ.

Встреча прошла на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 1:1. В составе оренбургской команды голом отметился Савелий Козлов (90-я минута), у клуба из Иваново отличился Хызыр Аппаев (90+5).

После этой игры «Оренбург» набрал десять очков и продолжает занимает первую строчку в турнирной таблице первенства, «Текстильщик» с шестью очками расположился на десятом месте.

В следующем туре «Оренбург» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», а «Текстильщик» встретится на своем поле с «Енисеем».

ФНЛ
4-й тур

«Оренбург» (Оренбург) – «Текстильщик» (Иваново) – 1:1 (0:0)
Голы: Козлов, 90+1 – Аппаев, 90+5.

источник: «Советский спорт»
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