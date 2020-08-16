«Интер» обыграл «Ренн» в первом матче Юношеской лиги УЕФА после рестарта и вышел в четвертьфинал

В матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА итальянский «Интер» обыграл французский «Ренн» со счетом 1:0.

Единственный гол забил на 78-й минуте Чезаре Казадеи.

Первые шесть матчей 1/8 финала турнира были сыграны еще в начале марте, но после этого розыгрыш был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Последний восьмой четверть финалист будет определен сегодня в игре «Ювентус» – «Реал». Миланский «Интер» в 1/4 встретится с победителем этой пары.

В других четвертьфиналах 18 и 19 августа сыграют «Динамо» (Загреб) – «Бенфика», «Мидтилланд» – «Аякс» и «Зальцбург» – «Лион». После рестарта турнир доигрывают в швейцарском Ньоне.