Менхенгладбахсая «Боруссия» хочет подписать Корне

По информации Le 10 Sport, в услугах 23-летнего игрока заинтересована «Боруссия» из Менхенгладбаха. Отмечается, что руководство немецкого клуба хочет усилить состав в летнее межсезонье, чтобы хорошо выступить в групповом этапе Лиги чемпионов. Ивуарийский нападающий является одних из возможных кандидатов на покупку.

Корне выступает за «Лион» с января 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 37 матчах, в которых он забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2023-го. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10,5 миллионов евро.

Вчера, 15 августа, форвард стал автором одного из мячей в ворота «Манчестер Сити» (3:1) в игре 1/4 финала Лиги чемпионов.