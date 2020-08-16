Нападающий «Сассуоло» Бога может оказаться в «Ренне»

По информации источника, руководство «Ренна» перед стартом нового сезона Лиги чемпионов хочет усилиться 23-летним ивуарийцем. Сумма сделки оценивается в 16 миллионов евро.

Отметим, что в сезоне-2015/2016 игрок выступал во французском клубе на правах аренды – он принял участие в 31 игре, забил три гола и отдал один ассиста.

Бога выступает за «Сассуоло» с июля 2018 года. На его счету 14 голов и пять результативных передач в 62 матчах. Его контракт с командой действует до 30 июня 2022 года.