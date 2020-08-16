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16 августа 19:12
автор: Владислав Корегин

«Атлетико» готов заплатить за Аллана 40 млн евро

Центральный полузащитник «Наполи» Аллан входит в сферу интересов «Атлетико».

По информации Marca, руководство мадридского клуба рассматривает 29-летнего бразильца в качестве усиления средней линии команда в летнее трансферное окно. Сообщается, что сделка составит около 40 миллионов евро.

Ранее заинтересованность в футболисте проявлял «Эвертон».

Аллан перешел в «Наполи» в июле 2015 года из «Удинезе» за 11,5 миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету 33 матча, в которых он отметился двумя голами и одним ассистом.

За сборную Бразилии полузащитник отыграл восемь игр.

Действующий контракт Аллана с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2023-го.

источник: Marca
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