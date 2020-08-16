Лидеры «Барселоны» хотят назначения Хави главным тренером и досрочного проведения выборов президента

Мадридская газета AS утверждает, что после провала в Лиге чемпионов лидеры «Барселоны» требуют перемен в клубе.

Ведущие футболисты сине-гранатовых, осознавая свое ответственность за поражение от «Баварии» со счетом 2:8, считают, что команду плохо подготовили тактически. Они намерены добиваться назначения бывшего капитана «Барселоны» Хави на должность главного тренера вместо Кике Сетьена. Вдобавок игроки ждут, что нынешний президент клуба Жозеп Бартомеу объявит о проведении досрочных президентских выборов уже в нынешнем году, а не в 2021-м, как планировалось изначально.

«Атмосфера сейчас слишком напряженная. Нельзя все исправить, сделав какой-нибудь странный трансфер и приведя одного или двоих новых людей. Нам нужна полная перезагрузка», – цитирует AS слова одного из лидеров «Барселоны», не раскрывая имени собеседника.

Ранее каталонцы финишировали на втором месте в чемпионате Испании, на пять очков отставав от мадридского «Реала».

Хави завершил карьеру футболиста в прошлом году и в данный момент занимает должность главного тренера катарского клуба «Аль-Садд».