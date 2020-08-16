Блез Матюиди: Бекхэм очень хотел видеть меня в своей команде

– Первый контакт был в декабре. Мне позвонил один из близких людей Бекхэма, чтобы спросить, заинтересован ли я в переходе. В то время я сказал себе, что еще слишком рано покидать Европу. «Интер» обратились ко мне снова в июне и сказали, что все еще готовы меня подписать. Дэвид действительно хотел, чтобы я стал первым французом, который будет носить цвета его команды, – цитирует полузащитника L'Equipe.

Напомним, что 13 августа Матюиди перешел в «Интер Майами» в качестве свободного агента. В минувшем сезоне за «Ювентус» на его счету 45 матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.

Ранее игрок выступал за «ПСЖ», «Сент-Этьен» и «Труа». Он является пятикратным чемпионом Франции и трехкратным победителем серии А.

За сборную Франции полузащитник отыграл 84 игры (8 голов).