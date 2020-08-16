«Реал» под руководством Рауля обыграл «Ювентус» и вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА

Матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА «Ювентус» – «Реал» завершился со счетом 1:3.

Полузащитник туринцев Франко Тонгья открыл счет уже на третьей минуте, а на 12-й мадридская команда осталась вдесятером из-за удаления Хорди. Тем не менее, вдесятером «Реал» добился волевой победы. На 30-й Серхио Аррибас восстановил равновесие, на 32-й ворота хозяев поразил Карлос Гонсалес, а на 57-й отличился Хуан Латаса.

Тренирует команду Королевского клуба U-19 бывший нападающий «Реала» и сборной Испании Рауль.

Розыгрыш Юношеской лиги УЕФА был возобновлен сегодня после пятимесячной паузы. Турнир доигрывают в швейцарском Ньоне.

19 августа «Реал» встретится с «Интером». В остальных четвертьфиналах сыграют «Динамо» (Загреб) – «Бенфика», «Мидтилланд» – «Аякс» и «Зальцбург» – «Лион».