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16 августа 20:52
автор: Виктор Шарафудинов

«Реал» под руководством Рауля обыграл «Ювентус» и вышел в четвертьфинал Юношеской лиги УЕФА

19 августа мадридцы встретятся с миланским «Интером»

Матч 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА «Ювентус» – «Реал» завершился со счетом 1:3.

Полузащитник туринцев Франко Тонгья открыл счет уже на третьей минуте, а на 12-й мадридская команда осталась вдесятером из-за удаления Хорди. Тем не менее, вдесятером «Реал» добился волевой победы. На 30-й Серхио Аррибас восстановил равновесие, на 32-й ворота хозяев поразил Карлос Гонсалес, а на 57-й отличился Хуан Латаса.

Тренирует команду Королевского клуба U-19 бывший нападающий «Реала» и сборной Испании Рауль.

Розыгрыш Юношеской лиги УЕФА был возобновлен сегодня после пятимесячной паузы. Турнир доигрывают в швейцарском Ньоне.

19 августа «Реал» встретится с «Интером». В остальных четвертьфиналах сыграют «Динамо» (Загреб) – «Бенфика», «Мидтилланд» – «Аякс» и «Зальцбург» – «Лион».

Юношеская лига УЕФА

1/8 финала

«Ювентус» (Турин, Италия) – «Реал» (Мадрид, Испания) – 1:3 (1:2)

Голы: Тонгья, 3 – Аррибас, 30, Карлос Гонсалес, 32, Латаса, 57.

Удаление: Хорди (Р), 12.

источник: «Советский спорт»
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