«Жирона» во второй раз обыграла «Альмерию» и вышла в финал плей-офф за выход в примеру

Ответный матч 1/2 финала плей-офф испанской сегунды «Альмерия» – «Жирона» завершился со счетом 1:2.

Гости забили первыми на 4-й минуте стараниями Самуэля Сайса. На 26-й «Альмерия» отыгралась благодаря точному удару Хосе Карлоса Ласо, но на 84-й нападающий сборной Уругвая Кристиан Стуани принес каталонской команде выездную победу.

В первой встрече «Жирона» обыграла своего соперника на своем поле со счетом 1:0 и далее сыграет за право сыграть в примере в сезоне-2020/21 с победителем противостояния «Эльче» и «Сарагосы».

13 августа «Эльче» и «Сарагоса» сыграли вничью 0:0. Ответная встреча состоится сегодня и начнется в 23:00 по московскому времени.

По итогам регулярного сезона сегунды право выступить в примере получили «Уэска» и «Кадис».