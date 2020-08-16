Тренер «Томи» Баскаков: Пока фортуна не на нашей стороне

– Хочу извиниться перед болельщиками за такой провальный старт. На то были и объективные причины разного характера, здесь мы оправдываться не собираемся, от тура к туру собираемся поправляться. Команда работает, и сегодня отдавалась игре. Все старались, все хотели выиграть, но пока фортуна не нашей стороне. Это надо все менять через тренировки, через движение, через игру, – цитирует Баскакова пресс-служба томского клуба.

Отметим, что в четырех турах «Томь» набрала лишь одно очко, сыграв один раз вничью и потерпев три поражения от «Нижнего Новгорода» (0:1), «Чертаново» (0:2) и «Спартака-2» (1:2). На данный момент, команда находится на последнем месте в турнирной таблице.