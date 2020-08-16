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16 августа 22:27
автор: Владислав Корегин

«Манчестер Юнайтед» может отказаться от покупки Дугласа Косты из-за частых травм игрока

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста может не перейти в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

По информации сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, руководство «красных дьяволов» в настоящее время изучает плюсы и минусы подписания 29-летнего игрока в летнее межсезонье – английской команде нравится бразилец, за игрой которого «манкунианцы» следят на протяжении нескольких сезонов, но их беспокоит его частые травмы.

Коста перешел в «Ювентус» в июле 2018 года из «Баварии» за 40 миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету 29 матчей, в которых он забил три гола и отдал семь ассистов. Контракт полузащитника с туринцами истекает в конце июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 24 миллиона евро.

источник: Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио
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