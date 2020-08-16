В «Барселоне» опровергли слухи о возможном уходом Месси

El Mundo Deportivo сообщает, что Лионель Месси не заявлял никому из руководителей «Барселоны» о том, что собирается покинуть клуб.

Испанские журналисты утверждают, что аргентинский нападающий не говорил о возможности ухода в другую команды ни с президентом Жозепом Бартомеу, ни с главным исполнительным директором Оскаром Грау, ни с техническим секретарем Эриком Абидалем.

Сегодня сайт Esporte Intercativo сообщил, что Месси, будучи недовольным поражением 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии», добивается немедленного трансфера.

Из окружения Лионеля никаких комментариев по этому поводу не поступало.

33-летний Месси является рекордсменом «Барселоны» по количеству забитых мячей, отличившись 634 раза в 731 матче. В главной команде клуба он дебютировал в октябре 2004 года.