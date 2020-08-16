Кейлор Навас не поможет «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг»

Goal.com сообщает, что коста-риканский вратарь Кейлор Навас не сможет помочь «Пари Сен-Жермен» в полуфинале Лиге чемпионов против «РБ Лейпциг» из-за травмы подколенного сухожилия.

33-летний голкипер в среду 12 августа получил повреждение по ходу четвертьфинальной встречи против «Аталанты» и был заменен на 79-й минуте на Серхио Рико.

Во время уик-энда врачи «ПСЖ» следили за состоянием здоровья Наваса, однако он все-таки не принять участие в тренировках команды Томаса Тухеля.

Матч «РБ Лейпциг» – «Пари Сен-Жермен» состоится в Лиссабоне во вторник 18 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.