Источник: «Ювентус» достиг принципиальной договоренности с защитником «Аталанты» Хатебуром

Как сообщает Calcio Mercato, руководство «бьянконери» достигло принципиального соглашения с 26-летним голландцем по поводу продолжения карьеры в туринском клубе. Отмечается, что сделка может составить около 25 миллионов евро.

Ранее защитник объявил о том, что хочет покинуть команду из Бергамо по окончании сезона.

Хатебур выступает за «Аталанту» с зимы 2017 года, перейдя из «Гронингена» за 1,04 миллиона евро. С тех пор он отыграл за «бергамасков» 134 матча, забил восемь голов и отдал 15 ассистов. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2022-го.

За сборную Голландии игрок провел три встречи.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.