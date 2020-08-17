Тренер дортмундской «Боруссии» подтвердил факт переговоров с форвардом «Реала» Рейньером

– Мы хотим взять его в аренду. Но пока данная сделка еще не оформлена. Судя по тому, что я видел, он очень хорош в нападении и прекрасно завершает атаки. Он может сыграть на любой позиции в атакующей линии, как в центре, так и на фланге, – цитирует Фавра Sport1.

Напомним, что 18-летний Рейньер перешел в «Реал» в январе 2020 года у «Фламенго» за 30 миллионов евро, подписав контракт на шесть лет. Пока бразилец выступал за вторую команду Мадрида – «Кастилью», за которую он сыграл в трех матчах, забил два гола и отдал один ассист.