Сусо: «Манчестер Юнайтед» заслуживал большего сегодня, но мы в финале

– «Севилья» всегда успешно играла в этом турнире. Так что мы не должны останавливаться на достигнутом. «Юнайтед» заслуживал большего сегодня, но мы в финале, – цитирует Сусо пресс-служба УЕФА.

Отметим, что 26-летний испанец забил один из голов команды в полуфинальной встрече с «МЮ», отметившись точным ударом по воротам Давида Де Хеа на 26-й минуте. Еще один гол забил форвард Люк Де Йонг (78). В составе английского клуба забитый мяч на счету Бруну Фернандеша (9).

Второй полуфинал Лиги Европы «Интер» – «Шахтер» состоится в понедельник 17 августа и начнется в 22:00 по московскому времени.