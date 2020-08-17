Хулен Лопетеги: Сегодня мы смогли выстоять против серьезного напора от «Манчестер Юнайтед»

– Конечно, мы рады. Это был трудный матч, и нам пришлось много страдать во втором тайме. Но затем мы выравняли игру. Против «Юнайтед» приходится много потеть, и сегодня нас заставили это делать.

Меня переполняет радость. Мы знаем, через что прошла эта команда, в том числе сегодня, и здорово, что мы выстояли против такого напора, – цитирует Лопетеги пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Севилья» одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. На девятой минуте счет открыл Бруну Фернандеш, реализовавший 11-метровый удар. Спустя 15 минут Сусо уравнял шансы команд. Во втором тайме победу испанской команде принес Люк Де Йонг (76).