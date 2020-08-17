Источник: Трансфер Фукса обойдется ЦСКА в восемь млн евро

Бразильский журналист Карлос Ласерда раскрыл информацию о трансфере защитника «Интернасьоналя» Бруно Фукса в московский ЦСКА.

В своем Twitter он сообщил, что переход 21-летнего игрока обойдется красно-синим в восемь млн евро. При этом бразильский клуб сохранит 20% прав на футболиста.

Inter está vendendo o Bruno Fuchs para o CSKA por 8 milhões de Euros. Clube tem 80% do passe de Fuchs. — Carlos Lacerda (@reporterlacerda) August 16, 2020

21-Фукс провел в текущем сезоне семь матчей. Также в его активе шесть игр в составе сборной Бразилии до 23 лет.