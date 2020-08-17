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17 августа 07:31
автор: Артур Гичунцев

Источник: Трансфер Фукса обойдется ЦСКА в восемь млн евро

Ранее сообщалось, что армейцы выиграли борьбу за игрока у «Милана» и «Лилля».

Бразильский журналист Карлос Ласерда раскрыл информацию о трансфере защитника «Интернасьоналя» Бруно Фукса в московский ЦСКА.

В своем Twitter он сообщил, что переход 21-летнего игрока обойдется красно-синим в восемь млн евро. При этом бразильский клуб сохранит 20% прав на футболиста.

21-Фукс провел в текущем сезоне семь матчей. Также в его активе шесть игр в составе сборной Бразилии до 23 лет.

источник: «Советский спорт»
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