СМИ: Миранчук требует от «Аталанты» больше трех млн евро в год

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сообщил руководству «Аталанты», что готов перейти в команду, если ему предложат контракт с зарплатой в 3,2 млн евро за сезон.

Как сообщает «Евро-Футбол.ру», итальянцы не готовы удовлетворить его требования и предлагают договор с окладом в два млн евро.

Отмечается, что 24-летний хавбек надеется на трансфер в «Милан», который пытался заполучить его этой зимой.

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник провел 32 матча, забил 16 голов и отдал пять голевых передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года, а трансферный ценник составляет 18 млн евро.