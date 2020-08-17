Обамеянг продлит контракт с «Арсеналом»

Капитан и форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг останется в лондонском клубе.

Как сообщает The Telegraph, футболист согласовал новый контракт с руководством. Он будет рассчитан до 30 июня 2023 года, а его зарплата составит 250 тысяч фунтов в неделю. Сейчас игрок получает 180 тысяч фунтов.

Напомним, 31-летний Обамеянг перешел в «Арсенал» зимой 2018 года из дортмундской «Боруссии». Его трансфер обошелся «канонирам» в 63 млн евро.

В минувшей сезоне нападающий отыграл 44 матча, забил 29 голов и отдал три голевых передачи. Он помог «Арсеналу» выиграть Кубок Англии.