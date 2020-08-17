ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
17 августа 08:25
автор: Артур Гичунцев

Обамеянг продлит контракт с «Арсеналом»

Он выступает за «пушкарей» с 2018 года.

Капитан и форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг останется в лондонском клубе.

Как сообщает The Telegraph, футболист согласовал новый контракт с руководством. Он будет рассчитан до 30 июня 2023 года, а его зарплата составит 250 тысяч фунтов в неделю. Сейчас игрок получает 180 тысяч фунтов.

Напомним, 31-летний Обамеянг перешел в «Арсенал» зимой 2018 года из дортмундской «Боруссии». Его трансфер обошелся «канонирам» в 63 млн евро.

В минувшей сезоне нападающий отыграл 44 матча, забил 29 голов и отдал три голевых передачи. Он помог «Арсеналу» выиграть Кубок Англии.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Время осторожных прогнозов. Краткие выводы после 2-го тура РПЛЛеонид Федун: «Спартак» продолжает участие в турнирах сезонаСтартовали продажи детских умных часов MiTu Kids Watch 4X от XiaomiВсплыла неожиданная правда о драке Широкова с арбитромТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринТихонов, проживающий в Беларуси, высказался об акциях протеста
Владимир Рыков: Частые просмотры VAR нервируют команду
Футболист рассказал о своем отношении к системе видеоповторов.
17.08.2020 09:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Мы виноваты сами». Сульшер назвал причины вылета из Лиги Европы
Он считает, что его команде не хватает опыта.
17.08.2020 08:44
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Обамеянг продлит контракт с «Арсеналом»
Он выступает за «пушкарей» с 2018 года.
17.08.2020 08:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
СМИ: Миранчук требует от «Аталанты» больше трех млн евро в год
Ранее сообщалось, что судьбу его трансфера решат в понедельник, 17 августа.
17.08.2020 08:10
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Источник: Трансфер Фукса обойдется ЦСКА в восемь млн евро
Ранее сообщалось, что армейцы выиграли борьбу за игрока у «Милана» и «Лилля».
17.08.2020 07:31
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Куман прилетел в Барселону (видео)
Ранее сообщалось, что он является претендентом на должность главного тренера сине-гранатовых.
17.08.2020 06:32
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Хулен Лопетеги: Сегодня мы смогли выстоять против серьезного напора от «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги – о победе над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в полуфинале Лиги Европы.
17.08.2020 02:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
Бруну Фернандеш: «МЮ» сыграл против «Севильи» недостаточно хорошо
Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение команды в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2).
17.08.2020 01:45
Футбол
автор: Владислав Корегин
Сусо: «Манчестер Юнайтед» заслуживал большего сегодня, но мы в финале
Вингер «Севильи» Сусо подвел итоги полуфинального матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (2:1).
17.08.2020 01:30
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика