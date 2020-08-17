«Мы виноваты сами». Сульшер назвал причины вылета из Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался после поражения от «Севильи» (1:2) в полуфинале Лиги Европы.

«В таких матчах вы должны рисковать, однако, это футбол, где может случиться всякое. В любом случае, мы должны винить себя, поскольку у нас были моменты, чтобы забить. Мы могли сделать это не один раз, но в каких-то случаях выручал вратарь «Севильи».

Впрочем, у нас молодая команда, а этот матч доказал еще раз, что моим игрокам есть чему учиться», – приводит слова норвежца BT Sport.

В решающем поединке испанцы сразятся с победителем пары «Интер» – «Шахтер».