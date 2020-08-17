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17 августа 09:25
автор: Артур Гичунцев

Владимир Рыков: Частые просмотры VAR нервируют команду

Футболист рассказал о своем отношении к системе видеоповторов.

Защитник «Урала» Владимир Рыков дал комментарий клубной пресс-службе после матча с «Рубином» (1:1) во втором туре РПЛ.

«Мы могли и выиграть! Не знаю, было вне игры в моменте с голом, или нет… Но увезли очко. Для дебюта – нормально.

С частыми просмотрами VAR игра превращается уже не в футбол, а в просмотр эпизодов, остановки, никакой динамики нет, свистки-свистки. Это, конечно, нервирует команду», – сказал футболист.

18 августа «Рубин» сыграет в гостях против «Сочи», а «Урал» днем позже примет «Локомотив».

источник: ФК «Урал»
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Владимир Рыков: Частые просмотры VAR нервируют команду
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