Почеттино может сменить Гвардиолу в должности главного тренера «Манчестер Сити»

Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может вернуться в чемпионат Англии.

Как сообщает The Sun, «Манчестер Сити» приостановил переговоры с Хосепом Гвардиолой о продлении контракта, который истекает летом 2021 года.

Отмечается, что в руководстве задумались о смене тренера после вылета из Лиги чемпионов на стадии ¼ финала. Напомним, англичане проиграли французскому «Лиону» (1:2).

Добавим, что Гвардиола работает в «Сити» с 2016 года. За это время он выиграл восемь трофеев, в том числе два титула АПЛ.