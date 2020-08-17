Куман подпишет двухлетний контракт с «Барселоной»

Как сообщает Mundo Deportivo, главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман оставит свой пост.

Согласно источнику, он подпишет контракт с «Барселоной», который будет рассчитан на два года.

В понедельник, 17 августа голландец был замечен в столичном аэропорту Каталонии. Это случилось после отставки Кике Сетьена.

Что касается Кумана, то до прихода в сборную Нидерландов он работал с такими клубами как «Эвертон», «Саутгемптон», «Валенсия», ПСВ, «Бенфика» и «Аякс».

Добавим, что специалист также играл за «Барселону» с 1989 по 1995 год. Он провел 254 матча и забил 83 гола.