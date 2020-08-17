Гендиректор «Чертаново»: Пиняев хочет играть в «Манчестер Юнайтед»

Генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал о планах нападающего Сергея Пиняева.

«Мы прежде всего будем исходить из интересов футболиста. Сергей Пиняев хочет играть в Европе, например, в «Манчестер Юнайтед», для нас это приоритет.

Главное, чтобы к тому моменту, как он сможет там играть, он был бы состоятелен, шанс у него есть», – цитирует функционера ТАСС.

В нынешнем сезоне ФНЛ Пиняев отыграл деять матчей, забил один гол и отдал три голевых передачи.

Ранее стало известно, что он ездил на просмотр в «Манчестер Юнайтед».