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17 августа 10:57
автор: Артур Гичунцев

Гендиректор «Чертаново»: Пиняев хочет играть в «Манчестер Юнайтед»

Он дебютировал за основу российского клуба в 15 лет.

Генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал о планах нападающего Сергея Пиняева.

«Мы прежде всего будем исходить из интересов футболиста. Сергей Пиняев хочет играть в Европе, например, в «Манчестер Юнайтед», для нас это приоритет.

Главное, чтобы к тому моменту, как он сможет там играть, он был бы состоятелен, шанс у него есть», – цитирует функционера ТАСС.

В нынешнем сезоне ФНЛ Пиняев отыграл деять матчей, забил один гол и отдал три голевых передачи.

Ранее стало известно, что он ездил на просмотр в «Манчестер Юнайтед».

источник: ТАСС
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