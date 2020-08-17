Хамес Родригес: Больно смотреть, как Зидан дает возможность другим

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес оценил свое положение в испанском клубе.

«Знал, что у меня не будет игровой практики, но не мог ничего поделать. Просил клуб отпустить меня, но получил отказ.

Что касается Зидана, то я спокойно отношусь к его выбору. У него есть костяк, поэтому никаких вопросов. Конечно, мне больно смотреть, как он дает возможность другим. Слава богу я молод и у меня еще есть время стать счастливым», – цитирует Хамеса Marca.

Напомним, колумбиец перешел в «Реал» летом 2014 года. Он был куплен у «Монако» за 75 млн евро.

В минувшем сезоне 28-летний футболист провел 14 матчей, забил один гол и отдал две голевых передачи. Будучи игроком «Реала», он два года играл на правах аренды за «Баварию».