Грэм Сунесс: Легко могу представить Месси в одном из клубов Манчестера

Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался в адрес Лионеля Месси.

«Он вышел на матч с лицом человека, который устал тащить на себе команду. Впрочем, я считаю, что без Месси «Барселона» не пробилась бы в Лигу чемпионов.

Уверен, что сейчас самое время, чтобы подписать его. Легко могу представить Лео в одном из клубов Манчестера», – цитирует специалиста The Times.

Добавим, что 33-летний Месси играет за первый состав «Барсы» с 2005 года, а его контракт истекает следующим летом.