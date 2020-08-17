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17 августа 11:50
автор: Артур Гичунцев

Грэм Сунесс: Легко могу представить Месси в одном из клубов Манчестера

Ранее сообщалось, что форвард решил покинуть «Барселону» после поражения от «Баварии» (2:8) в ¼ финала Лиги чемпионов.

Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс высказался в адрес Лионеля Месси.

«Он вышел на матч с лицом человека, который устал тащить на себе команду. Впрочем, я считаю, что без Месси «Барселона» не пробилась бы в Лигу чемпионов.

Уверен, что сейчас самое время, чтобы подписать его. Легко могу представить Лео в одном из клубов Манчестера», – цитирует специалиста The Times.

Добавим, что 33-летний Месси играет за первый состав «Барсы» с 2005 года, а его контракт истекает следующим летом.

источник: «Советский спорт»
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