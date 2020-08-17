СМИ: Месси отказался продлевать контракт с «Барселоной»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси сообщил руководству, что не будет продлевать трудовой договор, истекающий летом 2021 года.

По информации Marca, аргентинец примет окончательное решение после трансферной компании. Он хочет посмотреть, как руководство клуба отреагирует на результаты команды в минувшем сезоне.

Напомним, «Барселона» уступила «Реалу» в финале Суперкубка Испании, а также упустила возможность выиграть титул в концовке компании. При этом каталонцы разгромно проиграли «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов и покинули турнир.

Добавим, что 33-летний Месси играет за первый состав «Барсы» с 2005 года. На его счету 731 матча и 634 гола, а также 34 выигранных трофея.