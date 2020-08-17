«Тоттенхэм» хочет подписать Харта

Согласно источнику, руководство лондонского клуба хочет подписать опытного вратаря, чтобы увеличить в заявке число английских игроков.

Ранее отмечалось, что вратарь близок к переходу в «Селтик».

В сезоне-2019/20 33-летний Харт сыграл лишь три матча в составе «Бернли»: два в Кубке Англии и один в Кубке английской лиги. Его контракт не был продлен, и Джо покинул команду в статусе свободного агента.

В Англии игрок выступал за «Манчестер Сити», «Вест Хэм», «Бирмингем», «Блэкпул», «Шрусбери Таун» и «Транмер Роверс».

В составе национальной команды голкипер провел 75 матчей, пропустив 48 голов и отстояв 43 раза «на ноль».