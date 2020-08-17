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17 августа 12:32
автор: Артур Гичунцев

Пирло провел телефонный разговор с Роналду

Специалист рассказал игроку о своих планах.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло связался с форвардом Криштиану Роналду и сообщил португальцу, что собирается построить игру вокруг его персоны.

Согласно источнику, итальянец также пообещал звездному футболисту пригласить нового нападающего, который будет помогать ему забивать мячи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет продать 35-летнего Роналду, а вырученные средства направит на усиление состава.

В минувшей сезоне он провел 46 матчей, забил 37 голов и отдал семь голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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Пирло провел телефонный разговор с Роналду
Специалист рассказал игроку о своих планах.
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