Пирло провел телефонный разговор с Роналду

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло связался с форвардом Криштиану Роналду и сообщил португальцу, что собирается построить игру вокруг его персоны.

Согласно источнику, итальянец также пообещал звездному футболисту пригласить нового нападающего, который будет помогать ему забивать мячи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет продать 35-летнего Роналду, а вырученные средства направит на усиление состава.

В минувшей сезоне он провел 46 матчей, забил 37 голов и отдал семь голевых передач.