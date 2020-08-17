Милик не хочет переходить в «Рому» и ждет предложения от «Ювентуса»

Как сообщает Sky Sport Italia, руководство римского клуба продолжает переговоры с неаполитанцами по поводу приобретения 26-летнего поляка. «Наполи» готов принять условия «Ромы», однако сам игрок не желает переходить в команду Паулу Фонсеки.

Милику известно об интересе «Ювентуса», и он надеется оказаться именно в туринской команде.

Контракт форварда с неаполитанским клубом истекает в июне 2021 года, и продажа этим летом может стать для руководства «Наполи» последней возможностью заработать на продаже игрока.

Напомним, что Милик перешел в «Наполи» из «Аякса» в августе 2016 года. С тех пор он провел за неаполитанскую команду 122 матча во всех турнирах и записал на свой счет 48 забитых мячей и пять голевых передач.