В Италии сообщили, что «Милан» по-прежнему претендует на Миранчука

Руководство «Милана» продолжает работу по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

Как сообщает Corierre dello Sport, «россонери» узнали о контактах москвичей с боссами «Аталанты» и готовят предложение в срочном порядке. Отмечается, что красно-черные могут заплатить за игрока 15 млн евро.

Ранее сообщалось, что 24-летний футболист не горит желанием отправляться в клуб из Бергамо. Его больше интересует переезд на «Сан-Сиро».

В минувшем сезоне Миранчук провел 32 матча, забил 16 голов и отдал пять голевых передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года, а трансферный ценник составляет 18 млн евро.