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17 августа 13:48
автор: Артур Гичунцев

Бывший капитан «Манчестер Сити» Компани возглавил «Андерлехт»

В составе «горожан» он выиграл 12 трофеев, в том числе четыре титула АПЛ.

Бывший футболист «Манчестер Сити» Венсан Компани стал главным тренером «Андерлехта».

Как сообщает клубная пресс-служба, он подписал четырехлетний контракт. Другие детали сделки не уточняются.

Напомним, Компани – воспитанник «Андерлехта». Он провел за основу 120 матчей и стал двукратным чемпионом Бельгии.

С 2008 по 2019 год защитник играл в «Манчестер Сити», после чего вернулся в родной клуб, а по окончании этого сезона завершил карьеру.

Добавим, что в его активе также 89 матчей за сборную Бельгии.

источник: ФК «Андерлехт»
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