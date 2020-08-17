Юрген Клопп: После истечения контракта с «Ливерпулем» возьму год перерыва

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не исключает завершения тренерской карьеры после того, как его контракт с командой истечет летом 2024 года.

– Я возьму год перерыва и спросу себя, скучаю ли я по футболу. Если я скажу «нет», то тренер Юрген Клопп завершит карьеру, – цитирует немецкого тренера Sportbuzzer

53-летний специалист возглавил «Ливерпуль» в октябре 2014 года. Под его руководство команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.