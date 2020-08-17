Станислав Черчесов: Чувствуется, что Кудряшову комфортно выступать в турецком чемпионате

– Мы знаем Федора еще с периода работы в «Спартаке», поэтому четко понимаем его возможности. Буквально пару дней назад общался с ним по видеосвязи, обсудили рабочие вопросы. К сожалению, пандемия не позволила посмотреть вживую его игру за «Антальспор», но мы видели Кудряшова в матчах за «Истанбул». Федору комфортно в турецком чемпионате, это чувствуется. Он стабильно выходит в основном составе своего клуба, приносит ему пользу, – цитирует Черчесова пресс-служба РФС.

Напомним, что 33-летний Кудряшов перешел в «Антальяспор» 6 января 2020 года в качестве свободного агента, подписав контракт до конца июня 2021-го. На его счету 20 матчей, в которых он отдал три ассиста.