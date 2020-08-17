Источник: «Зениту» не удалось договориться с «Порту» о выкупе Осорио

По информации A Bola, петербургский клуб получил право выкупить арендованного 26-летнего венесуэльца после того, как провел свой пятый матч в составе команды в рамках 27-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:1). Однако клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

В обшей сложности Осорио провел за «Зенит» 16 матчей, не отметившись результативными действиями. Ранее он выступал за венесуэльскую «Замору», «Виторию» и «Тонделу».

В составе национальной сборной защитник отыграл 12 встреч.