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17 августа 16:31
автор: Виктор Шарафудинов

Вслед за инспектором поменяли одного из ассистентов арбитра матча «Зенит» – ЦСКА

Встреча состоится 19 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.

Телеграм-канал РФС сообщил о замене ассистента главного арбитра матча третьего тура чемпионата РПЛ «Зенит» – ЦСКА.

Вместо Арама Петросяна Виталию Мешкову будет помогать Алексей Ширяев. Причина замены в том, что на сегодняшней утренней тренировке Петросян повредил икроножную мышцу.

Полный состав судейской бригады теперь выглядит следующим образом: главный арбитр – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Алексей Ширяев; резервный рефери – Алексей Амелин; VAR – Алексей Сухой; ассистент VAR – Антон Аверьянов; инспектор – Эдуард Малый.

Напомним, что ранее стало известно о замене инспектора матча Юрия Чеботарева, который сдал сомнительный тест на коронавирус.

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