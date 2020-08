Педро прибыл в Италию для подписания контракта с «Ромой»

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своей странице в Twitter, 33-летний испанец прибыл в Рим для прохождения медобследования и подписания контракта. Отмечается, что игрок подпишет соглашение на два сезона с зарплатой в три миллиона евро в год.

Педро выступал за «Челси» с августа 2015 года. В минувшем сезоне он провел 23 матча за английскую команду, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Former @ChelseaFC player #Pedro just landed in #Rome to start next season with @OfficialASRoma #footballtransfers @SkySports @SkySportsPL pic.twitter.com/C8jtj40Xpt