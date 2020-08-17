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17 августа 16:50
автор: Виктор Шарафудинов

Артур попал в аварию на своем «Феррари» и сдал положительный тест на алкоголь

1 сентября бразильский полузащитник станет игроком «Ювентуса».

Бывший футболист «Барселоны» Артур попал в аварию, управляя своим «Феррари» в городе Палафружель, который находится в испанской провинции Жирона. Инцидент произошел сегодня около четырех утра.

Каталонское издание Diari de Girona сообщает, что автомобиль под управлением бразильца задел светофор, однако называет ДТП «незначительным». Никто из находящихся в машине не пострадал.

При этом Артур сдал положительный тест на алкоголь. В его крови было найдено 0,55 промилле, что соответствует примерно одному литру пива или 150 мл водки.

Нынешним летом «Ювентус» оформил трансфер 24-летнего бразильского полузащитника из «Барселоны» за 72 миллиона, после чего Артур самовольно отказался играть за сине-гранатовых в августовских матчах Лиги чемпионов. Его контракт с клубом из Турина вступит в силу 1 сентября.

источник: Diari De Girona
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