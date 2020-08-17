Томас Тухель: Мбаппе может выйти в стартовом составе против «Лейпцига»

– Он провел 30 минут против «Аталанты». Килиан продолжает набирать обороты и может выйти в стартовом составе, но мы посмотрим, сможет ли отыграть всю встречу. Мы примем решение после тренировки, – цитирует Тухеля L'Equipe.

Отметим, что в четвертьфинальной встрече с «Аталантой» (2:1) восстановившийся после травмы Мбаппе вышел на поле на 60-й минуте, заменив Пабло Сарабию, и поучаствовал во втором голе парижан.

Матч 1/2 финала «РБ Лейпциг» – «ПСЖ» состоится 18 августа в 22:00 по московскому времени.