ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
17 августа 17:01
автор: Владислав Корегин

Томас Тухель: Мбаппе может выйти в стартовом составе против «Лейпцига»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал о физическом состоянии форварда Килиана Мбаппе.

– Он провел 30 минут против «Аталанты». Килиан продолжает набирать обороты и может выйти в стартовом составе, но мы посмотрим, сможет ли отыграть всю встречу. Мы примем решение после тренировки, – цитирует Тухеля L'Equipe.

Отметим, что в четвертьфинальной встрече с «Аталантой» (2:1) восстановившийся после травмы Мбаппе вышел на поле на 60-й минуте, заменив Пабло Сарабию, и поучаствовал во втором голе парижан.

Матч 1/2 финала «РБ Лейпциг» – «ПСЖ» состоится 18 августа в 22:00 по московскому времени.

источник: L'Equipe
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Хамзат Чимаев: "Я не соревнуюсь с Хабибом. Более того, я уважаю этого парня и беру с него пример"Skoda представит свой первый электрический кроссовер Enyaq iVXiaomi представила прозрачный телевизор за 7 тысяч долларовТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЖурнал Maxim назвал самую сексуальную россиянкуВсплыла неожиданная правда о драке Широкова с арбитром
Александр Куртиян: «Спартак» будет биться за чемпионство
Бывший полузащитник «Зенита» Александр Куртиян оценил перспективы «Спартака» в сезоне-2020/2021 Российской Премьер-лиги.
17.08.2020 17:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
Игорь Коновалов продлил контракт с «Рубином»
Полузащитник выступает за казанскую команду с февраля 2018 года.
17.08.2020 17:10
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Томас Тухель: Мбаппе может выйти в стартовом составе против «Лейпцига»
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал о физическом состоянии форварда Килиана Мбаппе.
17.08.2020 17:01
Футбол
автор: Владислав Корегин
Артур попал в аварию на своем «Феррари» и сдал положительный тест на алкоголь
1 сентября бразильский полузащитник станет игроком «Ювентуса».
17.08.2020 16:50
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Педро прибыл в Италию для подписания контракта с «Ромой»
Бывший вингер «Барселоны» и «Челси» Педро находится в шаге от перехода в «Рому».
17.08.2020 16:44
Футбол
автор: Владислав Корегин
Вслед за инспектором поменяли одного из ассистентов арбитра матча «Зенит» – ЦСКА
Встреча состоится 19 августа в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.
17.08.2020 16:31
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Источник: Куман согласовал трехлетний контракт с «Барселоной»
Вчера поздним вечером стало известно об увольнении главного тренера каталонцев Кике Сетьена.
17.08.2020 16:13
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Саутгемптон» подписал новый контракт с полузащитником Уордом-Проузом
25-летний англичанин является воспитанником академии «святых».
17.08.2020 16:09
Футбол
автор: Владислав Корегин
Источник: «Зениту» не удалось договориться с «Порту» о выкупе Осорио
«Зенит» не смог достичь договоренности с «Порту» по поводу приобретения прав на центрального защитника Йордана Осорио.
17.08.2020 15:39
Футбол
автор: Владислав Корегин
Официально: Камано перешел в «Локомотив»
Пресс-служба «Локомотива» объявила о подписании долгосрочного контракта с нападающим «Бордо» Франсуа Камано.
17.08.2020 15:23
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика