Хорватский полузащитник Моро официально перешел в московское «Динамо» (фото)

Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о переходе 22-летнего полузащитника Николы Моро.
Контракт заключен на пять лет.
«После яркого выступления на Юношеском чемпионате мира за Моро закрепился статус нового Модрича», – сообщает пресс-служба бело-голубых.
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@moronikola в «Динамо»!⚪️🔵 Хорватский полузащитник Никола Моро подписал контракт с «Динамо» сроком на 5 лет. Dobrodošao, Nikola!👋🏻 🇭🇷 #СилаВДвижении #МороВДвижении
Публикация от ФК Динамо Москва | FC Dynamo (@fcdm_official)
Никола – воспитанник загребского «Динамо». Всего Моро сыграл за хорватский клуб 114 матчей, забив десять мячей и сделав восемь результативных передач. Также в его активе 15 игр и один забитый мяч в составе молодежной сборной Хорватии.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 млн евро.