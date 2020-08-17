Хорватский полузащитник Моро официально перешел в московское «Динамо» (фото)

Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о переходе 22-летнего полузащитника Николы Моро.

Контракт заключен на пять лет.

«После яркого выступления на Юношеском чемпионате мира за Моро закрепился статус нового Модрича», – сообщает пресс-служба бело-голубых.

Никола – воспитанник загребского «Динамо». Всего Моро сыграл за хорватский клуб 114 матчей, забив десять мячей и сделав восемь результативных передач. Также в его активе 15 игр и один забитый мяч в составе молодежной сборной Хорватии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 млн евро.