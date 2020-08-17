Нападающий юношеской сборной России Шаповалов покинул ЦСКА

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о расставании с 18-летним нападающим Егором Шаповаловым.
Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Шаповалов – воспитанник армейской академии, за которую выступал с 12 лет.
#ЦСКА и нападающий юношеской сборной России U-18 Егор Шаповалов расторгли контракт по обоюдному согласию https://t.co/4BfeJgX2qJ pic.twitter.com/kGcK72xECC— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 17, 2020
В составе юношеских сборных России разных возрастов Егор провел 29 матчей, забив десять мячей.