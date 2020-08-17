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17 августа 17:40
автор: Виктор Шарафудинов

Нападающий юношеской сборной России Шаповалов покинул ЦСКА

В минувшем сезоне Егор забил один мяч в 11 матчах молодежного первенства.

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о расставании с 18-летним нападающим Егором Шаповаловым.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Шаповалов – воспитанник армейской академии, за которую выступал с 12 лет.

В составе юношеских сборных России разных возрастов Егор провел 29 матчей, забив десять мячей.

источник: ПФК ЦСКА
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