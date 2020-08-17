Глава комитета по этике РФС: Пока еще не определились, когда обсудим высказывания Федуна

- На следующей неделе будет заседать комитет, скорее всего. Пока еще не определились, - приводит «РИА Новости» слова глава комитета по этике РФС Семена Андреева.

Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил о том, что после получения результатов проверки на полиграфе судей Василия Казарцева и Алексея Еськова он обратился в комитет по этике РФС с просьбой «оценить многочисленные высказывания председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна в отношении судейского корпуса и арбитров».