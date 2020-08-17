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17 августа 18:34

Глава комитета по этике РФС: Пока еще не определились, когда обсудим высказывания Федуна

Высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна в адрес судейского корпуса могут рассмотреть на следующей неделе.

- На следующей неделе будет заседать комитет, скорее всего. Пока еще не определились, - приводит «РИА Новости» слова глава комитета по этике РФС Семена Андреева.

Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил о том, что после получения результатов проверки на полиграфе судей Василия Казарцева и Алексея Еськова он обратился в комитет по этике РФС с просьбой «оценить многочисленные высказывания председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна в отношении судейского корпуса и арбитров».

источник: «Советский спорт»
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Источник: Казарцев или Еськов дали «не очень правдивые» ответы во время проверки на полиграфе
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