Томас Тухель: Попросил Нагельсманна поработать скаутом, и посмотрите, кем он стал

- Вы не можете предвидеть будущее - я был резервным тренером в «Аугсбурге», а Нагельсманн был 20-летним игроком. К сожалению, он всегда был травмирован. Но я спросил его, может ли он помочь мне и поработать скаутом. Он проделал большую работу. Посмотрите, кем он стал.

Нагельсманн был моим игроком только в течение одного сезона и много травмировался. Он всегда задавал вопросы тренерам - тогда, наверное, было еще рано знать, что кем он станет. Он внимателен к мелочам, вы видите его любовь к тактике и деталям, когда он готовится к игре, - цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в ближайший вторник «ПСЖ» и «Лейпциг» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча состоится в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и начнется в 22:00.