Томас Тухель: Подготовиться к встрече с «Лейпцигом» будет непросто

- «Лейпциг» высоко прессингует. Это молодая смелая и быстрая команда - как «Аталанта». У нас есть свой стиль, у них свой. Мы знаем, что «Лейпциг» меняет свою тактику от игры к игре. Они также могут перестроится в середине матча. Подготовиться к этой встрече будет непросто. Нам просто нужно сосредоточиться на себе, нашей тактике, структуре и качествах - попытаться навязать свою игру, - цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.

Напомним, что во вторник «ПСЖ» и «Лейпциг» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. Встреча состоится в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и начнется в 22:00.