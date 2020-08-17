Агент Миранчука: «Аталанта» и «Локомотив» обсуждают нюансы возможного трансфера

- На данный момент есть только факт того, что «Аталанта» и «Локомотив» на уровне первых лиц общаются между собой и обсуждают нюансы возможного трансфера. Только после этого мы с игроком готовы получить и обсудить предложение итальянского клуба и принять то или иное решение, - цитирует Шпинева «РИА Новости» со ссылкой на «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация, что Миранчук сообщил руководству «Аталанты», что готов перейти в итальянскую команду, если ему предложат контракт с зарплатой в 3,2 миллиона евро за сезон. Также отмечалось, что 24-летний хавбек надеется на трансфер в «Милан», который пытался заполучить его этой зимой.

Добавим, что в прошлом сезоне Миранчук провел 32 встречи за «Локомотив» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал пять голевых передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года, а цена трансфера составляет 18 миллионов евро.